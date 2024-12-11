´Ú¹ñ¸ì¤ÎÆü¾ï¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò½ÐÂê¡ª¥¯¥¤¥º·Á¼°¤Ç¸ÀÍÕ¤ò³Ð¤¨¤Æ¡¢´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤ò¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤â¤¦¡£¡Ö조심하세요¡Ê¥Á¥ç¥·¥Þ¥»¥è¡Ë¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©¡Ö조심하세요¡Ê¥Á¥ç¥·¥Þ¥»¥è¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢ÊÌ¤ì¤ë¤È¤­¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤ë¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢¡Ö조심하세요¡Ê¥Á¥ç¥·¥Þ¥»¥è¡Ë¡×¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«