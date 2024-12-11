ð¡À¾¾Ê¹Í¸Å¸¦µæ±¡¤Ï10Æü¡¢2022Ç¯1·î¤«¤é2024Ç¯4·î¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Ãæ¹ñËÌÀ¾Éô¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëð¡À¾¾ÊÀ¾°Â»ÔÆî¹Ù³°Ä¹°Â¶è¿À²Ó¸¶ËÌÉôºÇÂç¤Î½¸Íî¤Ç¤¢¤ëìËÎ¤Â¼¤Î°äÀ×¤ÈÊè¤Î¶ÛµÞÈ¯·¡¤ò¤ª¤³¤Ê¤¤¡¢Êè1240´ð¡¢³¥¹£2295´ð¡¢¤½¤ÎÂ¾134¥«½ê¤òÈ¯·¡¡¦À°Íý¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£´ØÏ¢¤¹¤ëÇ¯Âå¤ÏÁ°´Á¡Êµª¸µÁ°202Ç¯¡Áµª¸µ8Ç¯¡Ë½é´ü¤«¤éÀ¶Âå¡Ê1616Ç¯¤Þ¤¿¤Ï1644Ç¯¡Á1911Ç¯¡ËËö´ü¤Þ¤Ç¤Ç¡¢½ÐÅÚ¤·¤¿Ê¸²½ºâ¤Ï4000ÅÀ¡Ê¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¶á¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÀâÌÀ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿À