Æü¶ä´Ø·¸¼ÔÊóÆ»¤Ç¥É¥ë±ßÍð¹â²¼¡¢£±£µ£±±ßÉÕ¶á¤«¤é£±£µ£²±ßÂæÁ°È¾¤Ç¡á¥í¥ó¥É¥ó°ÙÂØ ¥É¥ë±ß¤¬151±ßÂæ¤«¤é152±ßÂæ¤ÇÍð¹â²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ö¥ëー¥à¥Ðー¥°¤¬¡Ö°ìÉôÀ¯ºö°Ñ°÷¤Ï12·î²ñ¹ç¤ÇÍø¾å¤²Äó°Æ¤¢¤ì¤ÐÈ¿ÂÐ¤·¤Ê¤¤¸«ÄÌ¤·¡×¡ÖÄÉ²ÃÍø¾å¤²¤Ï»þ´Ö¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤ÈÆü¶ä¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤³¤È¤Ç°ìµ¤¤Ë±ß¹â¤Ë¿¶¤ì¤¿¡£¥É¥ë±ß¤Ï151±ß¶á¤¯¤Þ¤Ç²¼Íî¡£ °ìÊý¤Ç¡¢¡Ö±ß°Â¤ÎÊª²Á²¡¤·¾å¤²¥ê¥¹¥¯¤ÏÁêÂÐÅª¤ËÇö¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÆü¶ä