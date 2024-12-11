Yoshifumi Takemoto¡ÎÅìµþ£±£±Æü¥í¥¤¥¿¡¼¡Ï - ¼«Ì±ÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î´´»öÄ¹¤¬£±£±Æü²ñÃÌ¤·¡¢¡ÖÇ¯¼ý£±£°£³Ëü±ß¤ÎÊÉ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢£±£·£¸Ëü±ß¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÍèÇ¯¤«¤é°ú¤­¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±£²£°£²£´Ç¯ÅÙÊäÀµÍ½»»°Æ¤Ï¹ñÌ±Ì±¼ç¤Î»¿À®¤òÆÀ¤ÆÀ¯ÉÜ¡¦Í¿ÅÞ¤¬ÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤¿£±£²Æü¤Î½°±¡²Ä·è¤¬¸«ÄÌ¤»¤ë¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¹ñÌ±Ì±¼ç¤¬¸øÉ½¤·¤¿£³ÅÞ¹ç°ÕÊ¸½ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢£±£°£³Ëü±ß¤ÎÊÉ¤Ï¡¢¹ñÌ±Ì±¼ç¤Î¼çÄ¥¤¹¤ë£±£·£¸Ëü±ß¤òÌÜ