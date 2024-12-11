12·î11ÆüÌ¤ÌÀ¡¢ÆÁÅç»ÔÀîÆâÄ®¤Î¸©Æ»¤Ç¡¢Êâ¤¤¤Æ¤¤¤¿57ºÐ¤ÎÃËÀ­¤¬ÉáÄÌ¾èÍÑ¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ìË´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢12·î11Æü¸áÁ°0»þ40Ê¬¤´¤í¡¢Æ»Ï©¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿ÆÁÅç¸©ÌÄÌç»ÔÂçÄÅÄ®¤Î57ºÐ¤Î²ñ¼Ò°÷¤ÎÃËÀ­¤¬¡¢Áö¤Ã¤Æ¤­¤¿ÉáÄÌ¾èÍÑ¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÃËÀ­¤ÏÁ´¿È¤ò¶¯¤¯ÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÈÂÀè¤ÎÉÂ±¡¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÉáÄÌ¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿51ºÐ¤Î½÷À­¤ÈÆ±¾è¼Ô¤Ë¥±¥¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£½÷À­¤Ï»Å»ö¤ò½ª¤¨¡¢¿¦¾ì¤ÎÆ±Î½¤Èµ¢ÂðÅÓ