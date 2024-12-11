¡Ö¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡§¥¹¥±¥ë¥È¥ó¡¦¥¯¥ë¡¼¡× (C) 2024 Lucasfilm Ltd. 12·î6¡Á8Æü¤ËËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Îº×Åµ¡ÖÅìµþ¥³¥ß¥³¥ó2024¡×¡£¿ôÂ¿¤¯¤Î¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¥¹¥¿¡¼¤¿¤Á¤È¶¦¤ËÍèÆü¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤Î¤¬¥¸¥å¡¼¥É¡¦¥í¥¦¤À¡£¡ÖÅìµþ¥³¥ß¥³¥ó¡×¤Ç¤Ï¡Ö¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡×¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤âÅÐÃÅ¤·¤¿¤¬¡¢½Ð±é¥É¥é¥Þ¡Ö¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡§¥¹¥±¥ë¥È¥ó¡¦¥¯¥ë¡¼¡×¤ÎÇÛ¿®¤¬12·î3Æü¤«¤éDisney+(¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹)¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¡£Âè2