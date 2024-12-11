John IrishTom Balmforth[¥Ñ¥ê¡¿¥í¥ó¥É¥ó £±£±Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¼¥ì¥ó¥¹¥­¡¼ÂçÅýÎÎ¤Ï£·Æü¤Ë¥È¥é¥ó¥×¼¡´üÊÆÂçÅýÎÎ¤È²ñÃÌ¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢¥í¥·¥¢¤È¤ÎÀïÁè¤ò¸ò¾Ä¤Ë¤è¤Ã¤Æ½ª·ë¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤¬É¬Í×¤À¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£´Ø·¸¶Ú¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¥¼¥ì¥ó¥¹¥­¡¼»á¤Ï¥Ñ¥ê¤Ç¡¢¥Þ¥¯¥í¥óÊ©ÂçÅýÎÎ¤ò¸ò¤¨¤Æ¥È¥é¥ó¥×»á¤È²ñÃÌ¤·¤¿¡£¥í¥¤¥¿¡¼¤Ï²ñÃÌ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤¿´Ø·¸¼Ô£µ¿Í¤Ë¼èºà¤·¤¿¡££³¿Í¤Î¼óÇ¾¤Ï¸ÜÌä¤ò¸ò¤¨¤º¤Ë£³