¡ÚAmazon¡§TCL¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥»ー¥ë¡Û ³«ºÅ´ü´Ö¡§12·î11Æü～12·î24Æü23»þ59Ê¬ Amazon¤Ë¤Æ¡¢TCL¤Î³Æ¼ï¥Æ¥ì¥Ó¤¬°ìÉô¥»ー¥ë²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥»ー¥ë´ü´Ö¤ÏËÜÆü12·î11Æü¤è¤ê12·î24Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡£ ÍÍ¡¹¤Ê¥µ¥¤¥º¤ÎÀ½ÉÊ¤¬¥»ー¥ë¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢43V·¿¡¢50V·¿¡¢55V·¿¡¢58V·¿¤Ê¤É¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£Google TVÅëºÜ¤Î4K±Õ¾½¥Æ¥ì¥Ó¤ä¡¢W¥Á¥åー¥Ê&#1