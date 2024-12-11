º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ë¥³¥Ë¥³Æ°²è¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡ØÆ±¤¸·¤¤¬Çã¤¨¤ë½¤Íý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤±¤É¡Ä¡Ú¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹ ¥Ñ¥ó¥×¥¹¡Û¡Ù¤È¤¤¤¦¥·¥è¥ß¥Õ¤µ¤ó¤ÎÆ°²è¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡ÊÆ°²èÀâÌÀÊ¸¤è¤ê¡ËÆ°Êª¤ò¡ÄÈþ¤·¤¤¼«Á³¤ò¡Ä²Ö·¨ÀéÅß¤ò¡Ä¼é¤ê¤¿¤¤¡Ä﻿﻿﻿ Åê¹Æ¼Ô¤Î¥·¥è¥ß¥Õ¤µ¤ó¤Ï¡¢·¤½¤Íý¤ÎÆ°²è¤òÃæ¿´¤ËÍÍ¡¹¤ÊÆ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÎÆ°²è¤Ç¤Ï¡¢2Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤Ë½¤Íý¤·¤¿·¤¤ÎºÆ½¤Íý¤ò¹Ô¤¦¤è¤¦¤Ç¤¹¡£2Ç¯´Ö¤Î»ÈÍÑ¤Ç·¿Êø