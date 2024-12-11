¡Ö¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤ÎÆ°²è¤ò´Ñ¤Æ±¿Å¾¤ò³Ø¤ó¤À¡×¡Ö¥¹¥ê¥ë¤òÌ£¤ï¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡×Ãæ³ØÀ¸¤é¤¬£´¿Í¤¬¼Ö¤òÌµÌÈµö±¿Å¾¤·¤¿¤È¤·¤ÆÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Æ»¸òË¡°ãÈ¿¡ÊÌµÌÈµö±¿Å¾¡Ë¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆàÎÉ¸©³à¸¶»Ô¡¦ºù°æ»Ô¡¦ÂçÏÂ¹âÅÄ»Ô¤Ë½»¤à£±£´ºÐ¡Á£±£µºÐ¤ÎÃæ³ØÀ¸£³¿Í¤È£±£¸ºÐ¤ÎÅÉÁõ¹©¤Î¾¯Ç¯¡¢£´¿Í¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È£´¿Í¤Ïº£Ç¯£¹·î£±£´Æü¸áÁ°£³»þ£²£°Ê¬¤´¤í¤«¤é¸áÁ°£¶»þ£´£°Ê¬¤´¤í¤Ë¤«¤±¡¢³à¸¶»ÔÆâ¤ÎÆ»Ï©¤ÇÉáÄÌ¾èÍÑ¼Ö¤òÌµÌÈµö¤Ç±¿Å¾¤·