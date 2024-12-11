¥×¥íÌîµå¡¦¥ä¥¯¥ë¥È¤Ï¥Þ¥¤¥¯¡¦¥Ð¥¦¥Þ¥óÅê¼ê¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÇØÈÖ¹æ¤Ï¡Ö58¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥Ð¥¦¥Þ¥óÅê¼ê¤Ï1995Ç¯9·î10ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î29ºÐ¡£193cm¡¦108¥­¥í¤ÎÂç·¿±¦ÏÓ¤Ç¤¹¡£¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï2021Ç¯¤«¤é¤Î4Ç¯´Ö¤Ç134»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢15¾¡6ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨4.95¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£MLB¤Ç¤Ï¡¢¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤«¤é¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡¢¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¡¢¥Þ¡¼¥ê¥ó¥º¤ÈÊ£¿ôµåÃÄ¤òÅÏ¤êÊâ¤¤¤¿¥Ð¥¦¥Þ¥óÅê¼ê¡£¿·¤¿¤ËNPB¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê