¡Ö°Ç¥Ð¥¤¥È¡×¤Ë¤è¤ëÈÈºá¤¬¸å¤òÀä¤¿¤Ê¤¤¤Ê¤«¡¢·Ù»ëÄ£¤Ï6Æü¡¢¸Í·ú¤Æ½»ÂðÂç¼ê¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¥Ï¥¦¥¹¥°¥ë¡¼¥×ËÜ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡Ë¤ÇËÉÈÈ¹ÖÏÃ¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£ÅÔÆâ¤ÎËÉÈÈÂÐºö¤òÃ´¤¦ÆóµÜ·ò¡¦À¸³è°ÂÁ´ÁíÌ³²ÝÄ¹¤¬¡¢¼ã¼ê¼Ò°÷¤éÌó600¿Í¤Ë°Ç¥Ð¥¤¥È¤Î¼ÂÂÖ¤òÀâÌÀ¡£±þÊç¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÍ×Ë¾¤·¤¿¡£¥ª¡¼¥×¥ó¥Ï¥¦¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤Î¼Ò°÷¤Ë¡Ö°Ç¥Ð¥¤¥È¡×¤Î¼ÂÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤¹¤ë·Ù»ëÄ£¤ÎÆóµÜ·ò¡¦À¸³è°ÂÁ´ÁíÌ³²ÝÄ¹=2024Ç¯12·î6Æü¡¢Åìµþ