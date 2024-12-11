Êñ³çÏ¢·È¶¨Äê¤È¤Ï¡¢¹ÔÀ¯¤È´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¤¬¡¢ÃÏ°è¤Î²ÝÂê²ò·è¤ä³èÀ­²½¡¢¤½¤ì¤Ë½»Ì±¥µー¥Ó¥¹¤Î¸þ¾å¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Éý¹­¤¤Ê¬Ìî¤ÇÏ¢·È¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¸©¤È¶¨Äê¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢Âç¼ê¤Î¥íー¥½¥ó¤Ï¡¢½©ÅÄ¤Î¿©ºà¤ò»È¤Ã¤¿ÍÍ¡¹¤Ê¾¦ÉÊ¤ò³«È¯¡¦Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Â»³²ÊÝ¸±Âç¼ê¤ÎÂ»ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢½÷À­³èÌö¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥»¥ß¥Êー¤ò³«¤¯¤Ê¤É¤·¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£¸©¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿´ë¶È¤Ë¡¢Àã²¼¤í¤·¤ä½üÇÓÀãºî¶ÈÃæ¤Î»ö¸ÎËÉ»ß