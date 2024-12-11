¡Öµª½£¤Î¥É¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ó¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿»ñ»º²È¤ò»¦³²¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢»¦¿Íºá¤È³ÐÀÃºÞ¼èÄùË¡°ãÈ¿ºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿¸µºÊ¤Î¿ÜÆ£Ááµ®Èï¹ð¡Ê28¡Ë¤ÎÈ½·è¸øÈ½¤¬12Æü¡¢ÏÂ²Î»³ÃÏºÛ¤Ç³«¤«¤ì¤ë¡£·èÄêÂÇ¤È¤Ê¤ë¾Úµò¤¬¤Ê¤¤Ãæ¡¢¸¡»¡Â¦¤ÏÀè·î18Æü¡¢Ìµ´üÄ¨Ìò¤òµá·º¡£¿ÜÆ£Èï¹ð¤ÏºÇ½ª°Õ¸«ÄÄ½Ò¤Ç¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¾Úµò¤ò¸«¤ÆÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈºÛÈ½°÷¤é¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢Ìµºá¤ò¼çÄ¥¤·¤¿¡£¡Ê»ö·ï¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È ¸ÍÅÄ°ìË¡¡Ë6000Ëü±ß¤ÎÀàÅðÈï³²¤â¡Ö¤¤¤¤·Ð¸³¡×¤È¹ë¸ìÈï¹ð¤Ï2018Ç¯5