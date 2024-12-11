¹ñÏ¢Ãæ±û¶ÛµÞÂÐ±þ´ð¶â¡ÊCERF¡Ë¤Î2025Ç¯ÅÙ¤Î¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¡¦¥×¥ì¥Ã¥¸¥ó¥°²ñ¹ç¤¬¸½ÃÏ»þ´Ö10Æü¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î¹ñÏ¢ËÜÉô¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ¤ÎæÖÁÖ¹ñÏ¢¼¡ÀÊÂç»È¤ÏÍèÇ¯¤âCERF¤Ø¤Î´óÉÕ¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤òÌóÂ«¤·¤Þ¤·¤¿¡£æÖ¼¡ÀÊÂç»È¤Ï¡ÖÃæ¹ñ¤Ï2007Ç¯¤«¤éËèÇ¯CERF¤Ë´óÉÕ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢24Ç¯ÅÙ¤Î´óÉÕ¶âµò½Ð¤Ï¤¹¤Ç¤Ë½ªÎ»¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñ¤Ï¹ñºÝ¿ÍÆ»»Ù±ç³èÆ°¤Ë¤ª¤±¤ë¹ñÏ¢¤Î¶¨Ä´¤ÎÌò³ä¤ò°ì´Ó¤·¤Æ»Ù»ý¤·¡¢CERF¤Î³èÆ°¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¹ñÏ¢¤Î¥°¥Æ¡¼