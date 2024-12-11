¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2024/12/11¡Û¥â¥Ç¥ë¤ÎÌîºêË¨¹á¤¬¡¢12·î12ÆüÈ¯Çä¤Î»¨»ï¡ØFRIDAY¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤ÎÂÞ¤È¤¸¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¡£2025Ç¯2·î13Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡ØÌîºêË¨¹á1st¼Ì¿¿½¸¡Ê²¾¡Ë¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤ÎÀè¹Ô¥¤¥á¡¼¥¸¥·¥ç¥Ã¥È¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌîºêË¨¹á¡¢°µ´¬Èþ¥Ü¥Ç¥£ÈäÏª¢¡ÌîºêË¨¹á¡¢¹õ¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼»Ñ¤ËÅ£ÉÕ¤±º£²ó¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤Ï¡¢¼Ì¿¿½¸¤ÎÀè¹Ô¥¤¥á¡¼¥¸¥«¥Ã¥È¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿ÆÃÊÌÈÇ¡£¿Íµ¤µÞ¾å¾ºÃæ¤Î¥ê¥¾¡¼¥ÈÃÏ¡¦¥Õ¡¼¥³¥Ã¥¯Åç¤Î¥Ó¡¼¥Á¤ä¥×¡¼¥ë¡¢¹âµé