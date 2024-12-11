¸µ¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅÄÂå¤Þ¤µ¤·¤µ¤ó¡Ê68¡Ë¤¬2024Ç¯12·î10Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£9Æü¤Ëç¯æù¤¬¤ó¤Ç»àµî¤·¤¿¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¾®ÁÒÃÒ¾¼¤µ¤ó¤òÄÉÅé¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÅÄÂå¤µ¤ó¤¬ÌÂÏÇËÉ»ß¾òÎã°ãÈ¿¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿¤È¤­¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¡Ö¾®ÁÒ¤µ¤óÅ·¹ñ¤Ç°Â¤é¤«¤Ë¡×¾®ÁÒ¤µ¤ó¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¤Ï10Æü¡¢ç¯æù¤¬¤ó¤Ç»àµî¤·¤¿¤È¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¡£Æ®ÉÂ¤Î²áÄø¤òÀâÌÀ¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö»Å»ö¤ËÂÐ¤¹¤ë°ÕÍß¤¬¶¯¤¯¡¢ÀèÆü¤Þ¤ÇÀÑ¶ËÅª¤Ë»Å»ö¤ò¤³¤Ê¤¹»Ñ¤¬ÌÜ¤Ë¾Æ