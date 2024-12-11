(C)À¶¿å°«¡¿¹ÖÃÌ¼Ò (C)¸¶ÅÄ½Å¸÷¡¦½é²Å²°°ìÀ¸¡¦À¶¿å°«¡¿¹ÖÃÌ¼Ò (C)2024 ±Ç²è¡Ö¤Ï¤¿¤é¤¯ºÙË¦¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ(C) 2024 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.IMAX(R) is a registered trademark of IMAX Corporation. ÇÐÍ¥¤Î»³ËÜ¹Ì»Ë¤¬¡Ø¤Ï¤¿¤é¤¯ºÙË¦¡Ù¤Ç¼«¿È¤¬±é¤¸¤¿ÉðÆ®ÇÉºÙË¦¡¦¥­¥é¡¼TºÙË¦¤Î·àÃæ°áÁõ¤Ç²Î¤¤¾å¤²¤ë¡Ø¤Ï¤¿¤é¤¯¤µ¤¤¤Ü¤¦¡Ù¤Î¤¦¤¿Æ°²è¤¬¡¢¤¤¤ÞÏÃÂê¤À¡£YouTube¤Ç¤Ï¸ø³«¸å£±½µ´Ö¤Ç100ËüºÆÀ¸¤ò