É×ÉØÀ¸³è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¸ß¤¤¤Î¿®Íê¤Ï²¿¤è¤ê¤âÂçÀÚ¤ÊÍ×ÁÇ¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¡¢¤½¤Î¿®Íê¤¬»î¤µ¤ì¤ë½ÐÍè»ö¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢É×¤ÎÉâµ¤¤Ë¿´¤òÄË¤á¤Æ¤¤¤ë½÷À­¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÂÐ½è¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤«¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÊÑ¤ï¤Ã¤¿É×¤Î¹ÔÆ°¤ËÃíÌÜÉ×¤ÎµóÆ°¤¬¤¤¤Ä¤â¤È°Û¤Ê¤ê¡¢²¿¤«¤ò±£¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¹ÔÆ°¤ò¤È¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢·Ù²ü¤¬É¬Í×¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£²º¤ä¤«¤ÊÂÐÏÃ¤ò¿´¤¬¤±¤ëÁê¼ê¤Î²ø¤·¤¤¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤é¡¢ÀÕ¤á