Ä¹ÊÔ2ºîÌÜ¡ØLovely Rita ¥é¥Ö¥ê¡¼¡¦¥ê¥¿¡Ù(2001)¤Ç¤Ï¡¢¶¯Îõ¤Ê¸ÄÀ­¤È¹¶·âÅª¤Ê¥é¥¹¥È¤òÀ¤³¦¤Ë¸«¤»¤Ä¤±¤¿¥¸¥§¥·¥«¡¦¥Ï¥¦¥¹¥¿¡¼¤Î¼Ò²ñÉ÷»É¤ÎËÁ¸±Åª¤ÊºÇ¿·ºî¡Ø¥¯¥é¥Ö¥¼¥í¡Ù¤¬¡¢12·î6Æü¤«¤é¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¼Ò²ñÉ÷»É¤ÎËÁ¸±ÅªÏÃÂêºîÉÊ¡Ø¥¯¥é¥Ö¥¼¥í¡Ù¾ìÌÌ¼Ì¿¿¥Ç¥ê¥±¡¼¥È¤ÊÉôÊ¬¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ë¤³¤È¤¬ÆÀ°Õ¤È¤â¤¤¤¨¤ë¥¸¥§¥·¥«¡£Îã¤¨¤Ð¡Ø¥ë¥ë¥É¤ÎÀô¡Ù(2014)¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¿®¶Ä¿´¤¬¤½¤ì¤Û¤É¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡¢Á´¿ÈËãáã¤Î¼ç¿Í¸ø¤¬¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥Ý¥Ã¥È½ä¤ê