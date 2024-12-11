4Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥»¡¦¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿µð¿Í¤¬¡¢Í¥¾¡Î¹¹ÔÀè¤Î¥Ï¥ï¥¤¤ËÅþÃå¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤¬³Æ¡¹¤ÎSNS¤ÇÎ¹¹Ô¤ÎÍÍ»Ò¤òÅÁ¤¨¤ë¤Ê¤«¡¢µî½¢¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë?¤¢¤Î¤Ò¤È?¤Î¾Ð´é¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¤¿¤Î¤ÏÀô·½Êå¡£Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢Âç¾ëÂî»°¡¢¸Í¶¿æÆÀ¬¡¢¤½¤·¤Æ¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¿ûÌîÃÒÇ·¤È¿©»ö¤ò³Ú¤·¤ó¤ÀÍÍ»Ò¤ò¾Ò²ð¡£¡ÖÃÒ¤µ¤ó¤ò°Ï¤à²ñin¥Ï¥ï¥¤¡×¤È¤·¤Æ¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¡¢¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ç¡Ö#ÃÒ¤µ¤ó¤·¤«¾¡¤¿¤ó¡×¤ò¤½¤¨¤¿¡£¤³¤Î