欧州株売り先行で始まる、米株先物は高安まちまち 東京時間17:21現在 英ＦＴＳＥ100 8262.42（-17.94-0.21%） 独ＤＡＸ20302.84（-26.32-0.13%） 仏ＣＡＣ40 7386.56（-8.22-0.11%） スイスＳＭＩ 11635.01（-7.38-0.06%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間17:21現在 ダウ平均先物DEC 24月限44307.00（-28.00-0.06%） Ｓ＆Ｐ500先物DEC 24月限6049.5