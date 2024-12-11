中国江西省会昌県で絶滅危惧種のロウバイ１万株以上を発見江西省贛州市会昌県清溪郷で花をつけた突托蠟梅。（11月23日撮影、贛州＝新華社配信/鍾鑫）【新華社上海12月11日】中国上海市の辰山植物園と国家重要野生植物遺伝資源庫（ジーンバンク）辰山センター所属の研究者、鍾鑫（しょう・きん）氏らが11月下旬、江西省贛州（かんしゅう）市南東部の会昌県清溪郷で山地の植生を調査した際、