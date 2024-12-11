■ 買い予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (7732) トプコン 東証プライム (285A) キオクシア 東証プライム (5759) 日本電解 東証グロース (8015) 豊田通商 東証プライム (9104) 商船三井 東証プライム ■ 売り予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (2586) フルッタ 東証グロース (1802) 大林組 東証プライム (2428)