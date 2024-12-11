歌手の平松愛理（６０）が１１日、神戸市役所で自身がプロデュースする阪神・淡路大震災メモリアルライブ「１．１７ＫＯＢＥＭＥＥＴＩＮＧ２０２５〜あれから３０年〜」（２０２５年１月１７日、兵庫県・神戸煉瓦倉庫Ｋ-ｗａｖｅ）の会見を行った。神戸出身の平松が、１９９５年の阪神淡路大震災後、復興支援を目的として開催。当時はツアー中で無事だったが、地元の大切な人たちを亡くし、父親の病院も全壊した。「