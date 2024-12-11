浦和監督時代のリカルド・ロドリゲス氏＝2021年12月19日、国立競技場J1柏は11日、来季の新監督にスペイン出身のリカルド・ロドリゲス氏（50）が就任すると発表した。日本ではJ2徳島やJ1浦和で監督経験がある。同氏は「再び日本で指揮を執れること、歴史ある素晴らしいクラブで監督を務められることをとてもうれしく思っています」などとコメントした。柏は今季J1で最終節まで残留を争い、17位でJ2降格を免れた。井原正巳監督は