マイクロソフトは、2024年12月10日（米国時間）、2024年12月のセキュリティ更新プログラム（https://msrc.microsoft.com/update-guide/releaseNote/2024-Dec）（月例パッチ）を公開した。該当するソフトウェアはCVEベースで72件である。（）内は対応するCVEである。System Center Operations Manager（CVE-2024-43594）Microsoft Office（CVE-2024-43600）Microsoft Edge (Chromium ベース)（CVE-2024-49041）Microsoft Defender f