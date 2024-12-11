◆プロボクシング▽日本ユース・スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）王座決定戦８回戦山崎裕生―武藤涼太（１２日、東京・後楽園ホール）日本ユース・スーパーバンタム級王座決定戦の前日計量が１１日、東京・文京区の東京ドームシティ内で行われ、山崎裕生（大橋）は５５・２キロ、武藤涼太（松田）が５５・１キロでともにクリアした。戦績は２３歳の山崎が４戦全勝（４ＫＯ）、１９歳の武藤が６勝（４ＫＯ）１敗１分