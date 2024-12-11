巨人の井上温大投手、横川凱投手が１０日（日本時間１１日）に優勝旅行先のハワイで買い物を行い、アロハシャツを購入した。到着後、２人でお店に出かけアロハシャツを購入。井上は紺色、横川は赤色のおそろいで花やサンタクロースのイラストが載っているシャツを購入していた。