PGAが展開する、スマートフォン、デジタルオーディオ端末等のアクセサリーブランド「Premium Style」Premium Styleから、遮音性が高く音漏れしにくいカナルタイプの3.5mmステレオミニプラグのステレオイヤホンが登場しました！ PGA「3.5mmステレオプラグ ステレオイヤホン」  価格：各1,180円（税込）取扱店舗：全国の家電量販店、Dtimes公式通販『Dtimes store』楽天市場店、Amazon店など カラフルデザインで