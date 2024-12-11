長野県の一人出版社、八燿堂(はちようどう)は、長野ローカル誌『sprout！(スプラウト)』を創刊する。第1号となる『sprout！ 2024 WINTER ISSUE』を、全国の書店・オンラインストア。小売店等で、12月21日(土)より発売開始。電子書籍版も、同時刊行となる。長野の土地、人、活動の魅力を紹介『sprout！』は、ローカル、オーガニック、サステナブルをキーワードに、長野県で活動する人たちの声を届けるインタビュー誌。長野の土地、