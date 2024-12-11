ベッツ自身もショート転向に前向きなようだ(C)Getty Images2024年シーズン、悲願の世界一を達成したドジャースの守備陣が「再構築」されるようだ。現地時間12月9日、ウィンターミーティングに参加中である球団GMのブランドン・ゴームズ氏より来季、ムーキー・ベッツをショートで起用する方針であると明かした。【動画】MLB公式もクローズアップ！ 大谷の妻・真美子さんのガッツポーズシーンベッツは今季、開幕から6月に死球に