中国の公共充電設備、１１月の新設数は６万９千基増重慶市璧山区にある電気設備メーカー、重慶恵程信息科技でEV充電器を操作する従業員。（9月20日撮影、重慶＝新華社記者/王全超）【新華社北京12月11日】中国電気自動車（EV）充電インフラ促進連盟が11日に発表した11月末の全国公共充電設備数は前月から6万9千基増え、前年同月比31.8％増の346万基となった。うち直流が157万5千基、交流が188万5千基だった。2023年12月〜24年11