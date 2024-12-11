すばる望遠鏡で観測した小惑星「Ao」の画像。赤い丸で囲まれた天体（COIASのホームページより）すばる望遠鏡で撮影した画像から未発見の天体を探す市民参加プロジェクト「COIAS（コイアス）」で、三つの小惑星を発見した。一つは、高校生が小惑星を探す漫画・アニメ「恋する小惑星（アステロイド）」の主人公名から「Ao（あお）」という名前を発見者らが提案し、9月に国際天文学連合（IAU）が認めた。他の二つも11月、作者名の