ＪR西日本は、年末年始の指定席の予約状況を発表しました。 【写真を見る】【年末年始の指定席予約状況】山陽新幹線下りは28日上りは1月3日・4日に予約集中【帰省・旅行するならいつ?】 12月10日現在の指定席予約状況は、新幹線と在来線をあわせて、期間中（2024年12月27日～2025年1月5日）の指定席提供座席数303万5千席（前年比108％）のうち、予約座席は118万7千席（前年比115％）となっています。 山陽新幹線「下