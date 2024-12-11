日本陸連は11日、28年ロサンゼルス五輪の男女マラソン選考会として27年秋にマラソングランドチャンピオンシップ（MGC）を開催することを発表した。東京五輪の選考から3大会連続でMGCが開催される。ロスのMGCに出場するためには25年3月から27年3月の加盟大会で男子は2時間9分以内、女子は2時間27分以内（夏マラソンは男子2時間12分以内、女子2時間32分以内）のタイムと大会の格に応じた順位をマークするか、25年世界選手権8位入