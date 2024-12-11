アジア・コモディティ騰落率ランキング＝12/11営業日時点＝ 上海重油 0.82％ 大連とうもろこし 0.61％ 上海銅 0.1％ 大連ポリエチレン -0.1％ 上海ゴム -0.21％ 上海異形鉄筋 -0.29％ ＊数値は前日比％