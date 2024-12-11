JRグループが2024年度末の指定席予約状況を発表しました。期間は2024年12月27日(金)から2025年1月5日(日)までの10日間。予約可能席数は前年比106％増の1,140万席。10日(火)時点での予約席数は前年比117％増の446万席となりました。各社の予約状況を詳報します。JR東日本予約可能席数は新幹線267万席、在来線149万席の前年比約104％。10日時点の予約席数は新幹線135万席、在来線29万席の合計164万席で、前年比124％ほどとなっていま