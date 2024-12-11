初防衛戦に向け調整するIBFバンタム級王者の西田凌佑＝大阪市国際ボクシング連盟（IBF）バンタム級王者の西田凌佑（六島）が11日、大阪市内の所属ジムで、同級14位のアヌチャイ・ドンスア（タイ）を迎える15日の初防衛戦（大阪・HOS住吉SC）に向けた練習を公開し「注目されているのを感じる。いい試合をしたい」と気合十分に話した。普段の体重は65キロほど。タイトルを奪取した5月の試合で減量に苦労した経験を踏まえ、リミッ