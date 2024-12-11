砂糖入りの飲料は焼き菓子などと比較して、心臓病のリスクが高まる可能性があるとの研究結果が明らかになった。/tongpatong/iStockphoto/Getty Images（ＣＮＮ）おやつの種類によって健康に与える影響が異なる可能性があることがわかった。フロンティアーズ・イン・パブリックヘルス誌に９日に掲載された研究によって明らかになった。スウェーデンのルンド大学で栄養疫学を専攻する博士課程の学生で、研究論文の筆頭著者であるスザ