MLBの球団幹部や代理人などが一堂に集うウインターミーティングが日本時間11日に行われ、ヤンキースのアーロン・ブーン監督が佐々木朗希投手に対してコメントしました。テキサス州ダラスで行われているMLBのウインターミーティング。メジャー移籍へのポスティングシステムの申請完了を発表したロッテの佐々木投手について、ブーン監督は「業界(球界)的にも我々にとっても1つ言えることは、(MLBで)エースになれる投手と認識している