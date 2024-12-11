Kentaro Sugiyama［東京１１日ロイター］ - 自動車関連の労働組合で組織する自動車総連は１１日、２０２５年春闘で賃金改善分（いわゆるベースアップ相当）として月額１万２０００円の水準を念頭に要求する方針を表明した。中小組合の賃金底上げや、すべての年代での実質賃金の低下を防止するとしている。具体的な数字を提示するのは１８年春闘以来７年ぶりとなる。同日の中央執行委員会で取り組み方針を確認。２５年１月９日