【モデルプレス＝2024/12/11】俳優の桜田通が12月7日、33歳の誕生日を迎え、都内でバースデー記念イベント『Sakura da Festa 2024 Birthday Anniversary 〜33〜』を開催。モデルプレスでは、夜公演の模様をお届け。また終演後には桜田へ独占インタビューを実施し、イベントの感想や、2025年の抱負などについて聞いた。【写真】ファンと近距離で交流する桜田通◆「Sakura da Festa 2024 Birthday Anniversary 〜33〜」毎年行われて