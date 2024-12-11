茺田省司・高知県知事は12月11日の高知県議会本会議へ総額約308億円の追加の補正予算案を提出し、道路整備など県土の強靭化を加速すると意欲を示しました。12月11日の県議会本会議で、執行部は総額約308億円の一般会計補正予算案など12件を追加提出しました。これは国が年内に成立させる予定の補正予算案に関するもので、防災や減災のためのインフラ整備を加速化する費用約270億円や、物価高対策としてLPガス料金の値引きや