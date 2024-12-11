ノーベル平和賞授賞式での田中熙巳さんの演説を聞く核廃絶運動の関係者ら＝10日、米ニューヨーク（共同）【ニューヨーク共同】日本原水爆被害者団体協議会（被団協）がノーベル平和賞を受賞した10日、米ニューヨークでも核廃絶を訴える日米の関係者らが集まり、授賞式の録画映像を観賞した。一方、米国では授賞式のニュースを報じないメディアもあり、被団協への平和賞授与に対する関心の低さもうかがわせた。ニューヨーク在住