１１日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比９．８７ポイント（０．２９％）高の３４３２．４９ポイントと続伸した。１１月１３日以来、約１カ月ぶりの高値水準を切り上げている。中国経済対策の期待感が引き続き支えとなる流れ。翌年の経済政策方針を決定する「中央経済工作会議」は、１１〜１２日に開かれる見込みだ。来年スタートするトランプ米新政権の高関税方針に対応するため、一段の景気対策が打ち