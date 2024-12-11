小林虎之介が公式Instagramを更新し、最終回を迎えた『宙わたる教室』（NHK総合）のクランクアップ写真を公開した。 参考：【写真】笑顔でハグする小林虎之介＆窪田正孝 『宙わたる教室』は、大阪府のとある定時制高校の科学部が、2017年に科学研究の発表会「日本地球惑星科学連合大会・高校生の部」で優秀賞を受賞し、「はやぶさ2」の基礎実験に参加したという実話を基にした伊与原新の同名小説を映像化した人間ドラマ。最