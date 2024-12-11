◆プロボクシング▽東洋太平洋スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）タイトルマッチ１２回戦王者・中嶋一輝―同級６位・辰吉寿以輝（１２日、後楽園ホール）タイトル戦の計量が１１日、都内で行われ、挑戦者の東洋太平洋スーパーバンタム級６位・辰吉寿以輝（じゅいき、２８）＝大阪帝拳＝はリミットより３００グラム軽い５５・０キロ、２度目の防衛戦に挑むチャンピオンの中嶋一輝（３１）＝大橋＝はリミットの５５・３キロ