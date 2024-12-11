鹿島アントラーズは11日、トップチームの羽田憲司コーチ(43)、鈴木隆二コーチ(45)、佐藤洋平GKコーチ(52)が今季限りで退任することを発表した。鹿島は今季J1リーグ戦で18勝11分9敗(勝ち点65)の5位。10月にランコ・ポポヴィッチ前監督(57)が解任となり、コーチだった中後雅喜氏(42)が残りシーズンの指揮官を務めた。以下、クラブ発表プロフィール&コメント●羽田憲司(はねだ・けんじ)■生年月日1981年12月1日(43歳)■出身地