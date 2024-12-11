“モンテッソーリ教育”の生みの親であるマリア・モンテッソーリの苦悩の7年間を描く映画『Maria Montessori（英題）』が、邦題を『マリア・モンテッソーリ 愛と創造のメソッド』として2025年3月28日より公開されることが決定。日本版ポスタービジュアルと場面写真4点が解禁された。【写真】マリア・モンテッソーリの劇的人生描く場面写真をチェックAmazon創業者ジェフ・ベゾス、Google創業者ラリー・ペイジとセルゲイ・ブリ